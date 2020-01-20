В Приморье назначили нового министра промышленности и торговли

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:52:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередные кадровые перестановки произошли в структуре правительства приморского края. На пост министра промышленности и торговли Приморья назначен Сергей Калитин. Пока он приступил к должности с приставкой временно исполняющий обязанности. До этого ведомство возглавлял Алексей Пикалов, сейчас он стал заместителем министра.

Согласного официальным комментариям пресс-службы правительства региона, к исполнению своих обязанностей Сергей Калитин приступил 15 января 2020 года. Что же известно о новом министре?

Сергей Владиславович Калитин учился на факультете бизнеса и менеджмента Дальневосточной государственной академии экономики и управления. С 2017 года он возглавлял УФПС Приморского края – филиал ФГУП «Почта России». За плечами у министра также 18 лет в банковской сфере, 11 из них на руководящих должностях.

Ранее «КП-Владивосток» сообщала, что в декабре в Приморье завершилась административная реформа, результатом которой стало преобразование администрации в правительство края. После оптимизации число органов власти уменьшиться с 43 до 41.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кто здесь главный: в Приморье представили состав будущего правительства

У председателя правительства будет девять замов, а департаменты станут министерствами (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU