Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП в Охотском море

21 Янв. 2020 2020-01-21T07:38:04+03:00

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Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания траулера «Энигма Астралис», приписанного к порту Владивосток. Задымление на рыболовецком судне стало причиной срочной эвакуации всех членов экипажа. 47 моряков были доставлены на плавбазу «Всеволод Сибирцев». Подход спасателя «Сибирский» ожидается в 22:00 по камчатскому времени.

Специалистам Дальневосточной транспортной прокуратуры предстоит проверить исполнение законодательства о безопасности мореплавания, а также организацию спасательной операции. Как рассказала корреспонденту «КП-Владивосток» старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации, общественностью и правовому обеспечению Валентина Глазова, в проверке участвуют сотрудники Дальневосточного Управления Государственного морского надзора.

В результате ЧП на РТМС «Энигма Астралис» разлива нефтепродуктов не произошло. Угрозы затопления судна пока нет, оно сейчас лежит в дрейфе в районе промысла, примерно в 80 милях от морского порта Магадан.

ИСТОЧНИК KP.RU