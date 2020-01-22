2020-01-22T00:59:18+03:00
Происшествия

Мужчина, ударивший ножом девушку у администрации Приморья, оказался психически нездоровым

Пострадавшая добралась до крыльца администрации, нападавший же спрыгнул с виадука и сломал ноги
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Помещать ли нападавшего в психиатрический стационар специализированного типа - решит судПомещать ли нападавшего в психиатрический стационар специализированного типа - решит судФото: УМВД России по Приморскому краю
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Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала признала психически нездоровым мужчину, который напал на 17-летнюю девушку у здания тогда еще администрации Приморья. Напомним, что 27 сентября утром неизвестный в капюшоне нанес жертве несколько ударов ножом в шею и грудь.

Девушка закричала и побежала к крыльцу администрации, где ее встречали очевидцы. 34-летний нападавший ринулся в сторону морвокзала, но понял, что его преследуют полицейские. Мужчина перепрыгнул ограждение и сиганул с большой высоты вниз. Как результат - сломаны ноги.

Нападавшего задержали, уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство несовершеннолетней». Пострадавшую госпитализировали, вред здоровью - легкий.

- Как в момент совершения инкриминируемых ему деяний, так и в настоящее время страдал и страдает психическим расстройством, он не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В связи с чем нуждается в применении к нему мер медицинского характера, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Помещать ли нападавшего в психиатрический стационар специализированного типа - решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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