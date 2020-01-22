Зиявудин Магомедов не намерен продавать долю в FESCO

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:21:14+03:00

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Совладелец транспортной группы FESCO, в состав которой входит ПАО «ВМТП», Зиявудин Магомедов в настоящее время не намерен продавать долю в Fesco.

- В последнее время все чаще распространяются слухи о том, что якобы по моему поручению и от моего имени ведутся переговоры о продаже моей доли в компании Fesco. К сожалению, эти слухи распространяются в стремлении воспользоваться моей нынешней ситуацией для извлечения личной выгоды. Чтобы эта целенаправленно распространяемая дезинформация никого не ввела в заблуждение, я официально заявляю, что я не поручал председателю совета директоров Fesco Лейле Маммед Заде вести с кем бы то ни было переговоры о продаже принадлежащей мне доли в компании, и в настоящее время у меня нет намерения её продавать, - сообщается в заявлении Магомедова.

- Я официально информирую всех заинтересованных лиц о том, что Лейла Маммед Заде не имеет никаких полномочий на любые действия от моего имени, включая ведение переговоров о продаже принадлежащей мне доли в Fesco, — говорится в документе.

Для информации:

Зиявудин Магомедов владеет 32,5%, компании, контролируемые Марком Гарбером — 23,8%, TPG — 17,4%, другие акционеры/в свободном обращении — 26,3 %.

Ранее СМИ сообщали, что покупкой FESCO среди прочих интересовались группа компаний "Дело" и DP World из ОАЭ, а также РФПИ.

ИСТОЧНИК KP.RU