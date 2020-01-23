Беспредел, только задним ходом до трассы: шлагбаум во Владивостоке стал причиной раздора

23 Янв. 2020 2020-01-23T03:30:27+03:00

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Шлагбаум, установленный в одном из дворов Первореченского района Владивостока, стал настоящим яблоком раздора. Дело в том, что конструкция заграждающая проезд, оказалась запечатлена водителем и снимок быстро облетел социальные сети. Также жители города через интернет решили пожаловаться на произвол в ГИБДД. По мнению многих приморцев, установка шлагбаума во дворе не только не законна, но и опасна.

– Очень меня возмутила эта ситуация! До какой степени обнаглеть надо, что на внутренней дороге, кто-то себе шлагбаум поставил? Более того, разворота нет! Только задним ходом до трассы! А, если так каждый поставит? Ни скорая, ни пожарные вообще не подберутся. Я считаю это – беспредел,– пожаловался автомобилист в социальных сетях.

Многие жители города согласились с мнением автора поста, отметив, что заграждение проезда попросту опасно для самих же жильцов дома. В случае ЧП, оперативные машины не смогут быстро заехать на территорию.

– Скорая не проедет, кто-то умрет, сразу по другому заговорят,–делится мнением житель города.

По словам очевидцев, шлагбаум возле дома №9 на Постышева, установлен довольно давно. Однако внимание к нему оказалось приковано лишь сейчас. Не исключено, что проверкой объекта вскоре займутся полицейские, в адрес которых через интернет поступили соответствующие жалобы.

Стоит отметить, что проблема установки незаконных шлагбаумов во Владивостоке, озвучивается уже не в первый раз. «Комсомолка» раннее писала, что специалисты скорой помощи не смогли оперативно подъехать к пациенту из-за установленного шлагбаума. Ключей или брелока от злополучной электронной преграды ни у кого не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU