Во Владивостоке своя атмосфера: слегка обнаженный мужчина на коньках удивил горожан

23 Янв. 2020 2020-01-23T01:31:31+03:00

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Жители приморской столицы стали очевидцами необычного поведения мужчины на льду Амурского залива. Отдыхающий надел коньки, шапку и шорты, решив на этом ограничиться. Естественно, что подобная прогулка по замерзшей акватории вызвала интерес общественности.

– Во Владивостоке своя атмосфера, да и тепло сегодня ,– уверены местные жители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/756281" frameborder="0"></iframe> Необычный отдых во Владивостоке зимой.Видео: dpskontrol125rus! другой источник

Погода в городе у моря, действительно радует горожан. Столбики термометров накануне показали 0…-2. Температура на юге Приморья оказалась на 8 градусов выше нормы. Однако, не стоит забывать, зима есть зима, сейчас январь и появление полуголого человека, да еще и на коньках – стало для многих сюрпризом.

–Да чего же они все закаленные такие,– комментируют видео в сети подписчики популярного сообщества Приморья.

По словам синоптиков, в ближайшие дни в Приморье существенно похолодает. В ночь на субботу в горных районах региона ожидается -35…-40 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU