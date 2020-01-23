Некому работать: во Владивостоке ищут водителей на новые автобусы

23 Янв. 2020 2020-01-23T05:19:40+03:00

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«ВПОПАТ №1» ищет водителей на новые автобусы, которые в прошлом году поступили во Владивосток. Кандидатов будут обучать на базе предприятия. Обучение, как оказалось, платное, однако соискателям готовы предоставить рассрочку, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» с ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как рассказали в мэрии, в 2019 году было приобретено сразу 100 автобусов, однако работать на них некому.

«По правилам на один автобус полагается два водителя, поэтому мы ведем набор специалистов, чтобы все машины максимально быстро могли выйти на линию. Приглашаем как водителей с категорией Д, которые имеют право управлять автобусом, так и водителей категорий В и С, которые могут пройти у нас переобучение», - отметил директор МУП «ВПОПАТ № 1» Игорь Гнедько.

Предполагается, что обучение соискатели могут пройти на базе предприятия. Однако оно не бесплатное – его «ВПОПАТ №1» предоставит будущим водителям в рассрочку. При этом стоимость обучения будет вычитана частями из будущей зарплаты. Иногородним специалистам даже готовы предоставить общежитие.

Обращаться по вопросу трудоустройства на «ВПОПАТ № 1» и обучения в автошколе можно по адресу ул. Корнилова, 15а и тел. (423) 2095-062.

ИСТОЧНИК KP.RU