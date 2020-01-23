Парковку рядом с крупным торговым центром во Владивостоке запретят

23 Янв. 2020 2020-01-23T05:05:28+03:00

Здесь в скором времени, по просьбе местных жителей, появятся соответствующие знаки

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Парковку вдоль дороги рядом с ТЦ «Седанка Сити» запретят в ближайшее время. По просьбе жителей на ул. Полетаевой установят соответствующие знаки. Об этом «Комсомольская правда – Владивосток» рассказали в пресс-службе администрации Приморского края.

В мэрию обратились местные жители, которые попросили запретить парковку вдоль улицы Полетаева, рядом с ТЦ «Седанка сити». По словам горожан, люди бросают свои авто вдоль дороги, а они мешают проезду.

«Рядом с нами большой торговый центр, в нем достаточно парковочных мест, но почему-то многие просто бросают свои машины вдоль дороги. Часто это создает большие неудобства. Поставьте, пожалуйста, знаки. Уверены, что многие, побоявшись штрафа, не будут так бросать свои автомобили», - приводит администрация Владивостока просьбу жителей.

Рассмотрев обращение граждан, было принято решение установить на данном участке разместить знаки «Остановка запрещена», вместе с ними будут установлены таблички дополнительной информации «Работает эвакуатор» и «Зона действия знака».

ИСТОЧНИК KP.RU