2020-01-23T05:50:35+03:00
Общество

Понижение температур: синоптики рассказали какую погоду ждать в выходные в Приморье

Сильный ветер, осадков не будет
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Морозная и ясная погода ожидает приморцевМорозная и ясная погода ожидает приморцевФото: pixabay.com
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Значительное понижение температуры ожидается в Приморье в ближайшие выходные. В ночные часы морозы усилятся до -21...-28 градусов, в горных районах до -30...-38 градусов. При этом осадков не будет, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Примпогоду.

Так, по информации синоптиков, влиять на погоду в регионе будет мощный антициклон, который установился над районами Якутии. Именно его гребень принесет в Приморье морозную погоду без осадков. Днем температура воздуха составит -9...-15 градусов, на юге и побережье местами -2...-8 градусов.

Во Владивостоке на выходных осадков также не ожидается, однако существенно похолодает. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до -15...-18 градусов, во второй половине дня поднимутся до -9...-11 градусов. Добавит ощущение холода еще и сильный ветер, который разыграется в субботу. В воскресенье ветер стихнет, а температурный фон немного повысится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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