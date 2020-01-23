2020-01-23T07:09:49+03:00
Происшествия

«Крабовые разборки»: СК выяснили, кто 10 лет назад «заказал» бизнесмена из Владивостока

Сейчас сотрудники ведомства готовят ходатайство о заочном аресте подозреваемого
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Олега Кана могут объявить в международный розыскОлега Кана могут объявить в международный розыскФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Следственный комитет выяснил, кто 10 лет назад стоял за убийством предпринимателя Валерия Пхиденко из Владивостока. В этом подозревается бизнесмен из Сахалина Олег Кан. Его пособник уже осужден, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на СК РФ.

Как рассказали в ведомстве, в ходе расследования выяснилось, организатором убийства предпринимателя является «крабовый король». Ранее его хотели привлечь к делу в качестве обвиняемого, однако Олег Кан скрылся от правосудия и был объявлен в федеральный розыск.

Сейчас следствие ходатайствует об избрании в отношении обвиняемого заочно меры пресечения в виде заключения под стражу. Если суд поддержит ходатайство, Олег Кан будет объявлен в международный розыск.

Стоит отметить, что пособник этого преступления – Дмитрий Поляков, в 2011 году был осужден к лишению свободы.

Предположительной причиной убийства предпринимателя считается его бизнес. Валерий Пхиденко занимался добычей биоресурсов, в том числе крабов. Мужчине не посчастливилось «перейти дорогу» Олегу Кану, который считался «крабовым королем». Последний решил устранить конкурента, из-за чего Валерий был застрелен в 2010 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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