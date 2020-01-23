2020-01-23T08:26:48+03:00
Общество

Власти Приморья ввели двойной карантинный контроль на границе с Китаем из-за коронавируса

Такая мера коснулась автомобильных, железнодорожных, морских и воздушных путей
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Из-за угрозы коронавируса в Приморье усилен контроль на пунктах пропуска. По прилету иностранные граждане заполняют анкеты и измеряют температуру. Кроме этого, проводится досмотр транспортных средств, а также обработка. На данный момент в Приморье случаев заражения не зарегистрировано, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Приморского края.

Так, в пунктах пропуска работает карантинный контроль. Это касается автомобильных, железнодорожных, морских и воздушных путей.

«В аэропорту организован двойной круглосуточный контроль – на выходе к самолету по его прибытию и в зоне досмотра при выходе в зал прилета. Иностранцы должны заполнить анкету и измерить температуру. На автомобильном пункте пропуска досматривается каждое транспортное средство, в автобусах пассажиры проходят бесконтактную термометрию», – рассказала руководитель краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Кроме этого, предполагается, что будет усилен санитарно-карантинный контроль по завершению празднования китайского Нового года. Кроме этого, будут проведены проверки на предприятиях, где трудятся граждане КНР.

Прививок от коронавируса нет, поэтому на данном этапе жителям рекомендуется воздержаться от поездок в Китай до полного устранения эпидемии.

Ранее сообщалось, что большая часть людей, заболевших коронавирусом были зарегистрированы в провинции Хубэй. Сейчас случаи заражения зафиксированы в 25 провинциях Китая. По причине того, что вирус передается от человека, к человеку, он уже вышел за пределы КНР. Случаи заболевания уже фиксируются в США, Южной Корее, Таиланде и Японии. Кроме этого, первые случаи заражения китайским коронавирусом в России заподозрены в Петербурге и Хабаровске. Однако диагнозы еще не подтверждены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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