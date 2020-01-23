Приморцев ожидают массовые облавы ГИБДД

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:30:05+03:00

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Ловить нетрезвых водителей планируют сотрудники ГИБДД Приморья. Массовые рейды запланированы на 24, 25 и 26 января. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Как отмечают в ведомстве, в профилактических мероприятиях планируется задействовать максимальное количество экипажей ДПС.

«Поводом для проверки водителя на состояние опьянения может стать характерный запах, который доносится из салона автомобиля, чрезмерная агрессивность или апатия водителя, затрудненная речь», - рассказали в ГИБДД края.

Для автомобилистов, которые уверены в своей невиновности или считают, что действия сотрудников ГИБДД неправомерны, организован единый «телефон доверия» - (423) 240-10-00. По каждому заявлению здесь будет проводится проверка и приниматься соответствующие меры. Участникам дорожного движения также рекомендуется использовать средства фото, видео-фиксации при контактах с сотрудниками службы.

Напомним, что за езду в нетрезвом виде, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителя ожидает штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на 2 года. Если автомобилист повторно сел пьяным за руль в состоянии опьянения, ему грозит уголовная ответственность в виде штрафа в 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU