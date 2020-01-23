«Минирование» детских садов Владивостока оказалось ложным

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:51:18+03:00

Ни в одном из 19 «заминированных» детских садов бомбы найдены не были Фото: Милана СОКОЛ

В результате проверки ни одно из сообщений не подтвердилось

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Сообщения о якобы заложенных бомбах в детских садах Владивостока оказались ложными. Ни одно из них не подтвердилось. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» сообщили в правоохранительных органах.

Сегодня, 23 января, в детсады столицы Дальнего Востока поступили электронные письма с угрозами. Якобы заминированными оказались 19 дошкольных образовательных учреждений города №: 9, 68, 182, 107, 5, 162, 164, 93, 168, 165, 173, 172, 41, 112, 14, 144, 52, 111, 26.

В срочном порядке дети были эвакуированы из зданий. Малышей разместили в ближайших учреждениях образования.

Кинологи с собаками и другие специалисты силовых ведомств, приехавшие на вызовы, провели проверку зданий. Информация о минированиях не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU