Парк Минного городка во Владивостоке реанимируют двумя гранитными лестницами

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:52:44+03:00

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В парки Минного городка, который уже много лет требует ремонта, построят две гранитные лестницы. Уже завершилась разработка документов. В ближайшее время мэрия планирует объявить аукцион на выполнение этих работ, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как отметили в администрации города, проект лестниц уже готов. Предполагается, что они будут построены на месте старых разрушенных конструкций и соединят парк Минного городка с остановками общественного транспорта «Поликлиника» и «Минный городок».

Отмечается, что проект предполагает использование гранитных материалов. В ближайшее время начнется поиск подрядчика.

Кроме этого, в этом году в парке будут отремонтированы еще несколько лестниц, сеть ливневой канализации, пешеходная зона, а также проведена обрезка, установить фонари освещения, урны и лавочки.

ИСТОЧНИК KP.RU