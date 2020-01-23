2020-01-23T11:32:42+03:00
Происшествия

Лесничий в Приморье подделал документы на рубку 250 куб. метров леса

Сумма ущерба составила более 16 млн рублей
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Более 16 млн рублей составила сумма ущерба от рубки лесаБолее 16 млн рублей составила сумма ущерба от рубки лесаФото: pixabay.com
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Бывший лесничий из Анучинского района пойдет под суд. Мужчина подделал лесную декларацию, по которой было вырублено 250 куб. метров леса. Сумма ущерба, нанесенная лесному фонду Приморья, составила более 16 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, незаконной деятельностью участковым лесничий Арсеньевского филиала КГКУ «Приморское лесничество» занимался в июне 2019 года. Предприимчивый мужчина с помощью программы графической обработки изображений изготовил лесную декларацию на заготовку древесины. После чего данный документ он передал работникам лесопилки для дальнейшего его исполнения.

Таким образом было вырублено 250 куб. метров леса. Общая сумма ущерба, принесенная лесному фонду Российской Федерации, составила свыше 16 млн рублей.

Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд для рассмотрения. Сейчас готовится иск о возмещении ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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