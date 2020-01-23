Учебно-курсовой комбинат АО «Восточный Порт» в 2019 году организовал обучение более 450 специалистов предприятия

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:43:25+03:00

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23 января 2020 года, Врангель, Приморский край. 458 штатных сотрудников АО «Восточный Порт», большинство из которых производственные специалисты, прошли обучение в 2019 году в ведущих вузах дальневосточного региона и России по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки и подготовки кадрового резерва. Эти программы, вот уже несколько лет, системно реализует Учебно-курсовой комбинат (УКК) АО «Восточный Порт» – образовательное структурное подразделение крупнейшей на российском Дальнем Востоке, инновационной, постоянно модернизирующейся стивидорной компании, делающей основную ставку в развитии на совершенствование и профессиональный рост своих сотрудников.

Помимо формирования собственного кадрового резерва, АО «Восточный Порт» предоставляет возможность доступного профессионального обучения и для сторонних лиц, не являющихся работниками компании. Вместе со специалистами Учебного комбината в секреты профмастерства слушателей посвящают и высококвалифицированные работники предприятия, привлекаемые к преподавательской деятельности. Ежегодно в УКК планируют и обеспечивают обучение по программам повышения квалификации, а также профессиональной переподготовки около 500 работников АО «Восточный Порт». Кроме этого, в настоящее время более 10 наиболее перспективных молодых сотрудников Порта получают высшее образование в рейтинговых вузах ДФО и в Техническом университете Уральской горно-металлургической компании в городе Верхняя Пышма.

– Из года в год компания расширяет сферу своей производственной деятельности, и, соответственно, появляются другие условия и другие требования к нашим работникам, – отмечает начальник УКК АО «Восточный Порт», кандидат педагогических наук Ольга Полищук. – К традиционным направлениям обучения и переподготовки кадров для предприятия в последние годы добавилась обязательная аттестация ОАО «РЖД» сотрудников АО «Восточный Порт», чья работа связана с движением поездов на путях новых вагонных парков, построенных нашей компанией и безвозмездно переданных на баланс железнодорожникам. В связи с необходимостью допуска для работы на железнодорожных путях общего пользования, около 50-ти специалистов АО «Восточный Порт» прошли обучение по особой программе и аттестацию РЖД.

Ещё одно немаловажное достижение в деятельности УКК за последние годы – взаимодействие с инспекцией Гостехнадзора при нынешнем краевом Министерстве сельского хозяйства для переподготовки работников АО «Восточный Порт» на право управления погрузчиками, перегружателями, дробильно-сортировочными машинами, экскаваторами и другой самоходной спецтехникой не только на территории предприятия, но и вне таковой. Прошедших теоретическое тестирование в облачном сервисе Гостехнадзора далее ждёт практический экзамен в присутствии представителей госинспекции на территории перегрузочных комплексов стивидорной компании. В 2018-19 годах обучение и аттестацию по этой программе прошли более 100 работников АО «Восточный Порт», получивших в итоге удостоверение машиниста-тракториста.

Немаловажным аспектом при подготовке квалифицированных рабочих по профессиям, востребованным на сегодняшний день, по мнению Ольги Полищук, является повышение качества профессионального обучения в Учебно-курсовом комбинате, где сформировался коллектив преподавателей теоретического и производственного обучения – профессионалов своего дела с большим, и, самое важное, уникальным опытом работы. Вместе с тем, современные стандарты образовательной деятельности требуют от преподавателей (в том числе, и производственного обучения) совершенствования профессионального педагогического мастерства.

С этой целью с 2013 года проводится системное обучение преподавателей Учебно-курсового комбината АО «Восточный Порт» в Техническом университете УГМК. За последние шесть лет в стенах уральского вуза было обучено более 30 работников УКК по программам повышения квалификации, более 20 обучились по программе профессиональной переподготовки «Основы профессионально-педагогического образования». Переподготовка ещё 10 преподавателей курсового комбината запланирована в наступившем году.

Отметим, что УКК АО «Восточный Порт» – единственный профессиональный учебный центр в Находкинском городском округе при частном предприятии. Учебный комбинат готовит квалифицированных специалистов по нескольким десяткам рабочих специальностей для предприятий города и края. Теоретическое обучение происходит на современной учебно-материальной базе УКК, где оборудованы учебные и компьютерные классы, библиотека, используется мультимедийное оборудование, тренажёр специальной техники и тренажёр по оказанию первой медицинской помощи. Производственное обучение организуется непосредственно на рабочих местах, оснащение которых обеспечивает качественную отработку практических навыков. Процесс производственного обучения проходит под руководством инструкторов, наставников и консультантов теоретического обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU