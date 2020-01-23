Из-за 1,5 тыс. рублей двое владивостокцев совершили дерзкое разбойное нападение

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:15:17+03:00

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Двое жителей Владивостока совершили разбойное нападение на 60-летнего мужчину. Подсудимые хотели получить от него 4 млн рублей и наркотики. Однако их наживой стали всего лишь 1,5 тысячи рублей и телефон, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, 7 января 30-летний местный житель предложил своему 37-летнему приятелю напасть на продавца голубей. По его информации, у последнего имелись 4 млн рублей и наркотики. Мужчины решили основательно подготовиться, они купили маски и перчатки, а также ленту-скотч. После этого, употребив некротических средств для храбрости, отправились на «дело». Свою будущую жертву мужчины нашли в пристройке рядом с домом, где тот занимался голубями. Подсудимые начали избивать мужчину, требуя у него деньги и наркотики, после чего повалили на пол и связали. Пока один из нападавший стоял на «стреме» второй, получив отказ от потерпевшего, несколько раз ударил продавца голубей по голове молотком. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Злоумышленникам ничего не оставалось, как обыскать карманы одежды потерпевшего и его жилище. Однако ни 4 млн, ни наркотиков мужчины не нашли. Наживой подсудимых стали 1,5 тыс. рублей и телефон.

Задержали злоумышленников «по горячим следам» уже на следующий день после случившегося. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил 30-летнему подсудимому наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а второму подсудимому 12 лет и 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима (с учетом опасного рецидива).

ИСТОЧНИК KP.RU