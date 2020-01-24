Приморец забил приятеля до смерти из-за денег

24 Янв. 2020 2020-01-24T06:33:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Артема расправился со своим приятелем из-за денег. Потерпевший украл их у подозреваемого, когда тот спал. Расследование продолжается, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 1 ноября по улице Кирова в городе Артеме. Двое мужчин распивали спиртные напитки. Во время застолья один из них уснул, а второй решил обокрасть своего товарища. Когда подозреваемый проснулся и обнаружил отсутствие денег, мужчина разозлился и, схватив палку, начал избивать приятеля. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU