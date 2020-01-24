2020-01-24T06:47:03+03:00
Происшествия

Полиция поймала пьяного приморца, угнавшего авто

Мужчина взял транспортное средство для того, чтобы съездить за водкой
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Мужчину ожидают 10 суток арестаМужчину ожидают 10 суток арестаФото: Лия МУРАДЬЯН
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Нетрезвый житель Находки был задержан сотрудниками полиции за рулем чужого авто. Молодой человек решил позаимствовал транспортное средство для того, чтобы съездить за спиртным. Сейчас ему грозит арест, сообщает УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, 32-летний мужчина был задержан задержали в районе улицы Портовой в Находке. Он управлял автомобилем Toyota Corolla. Когда автомобилиста попросили предъявить документы, он не смог, пояснив, что позаимствовал стоявшее на улице авто, чтобы съездить в магазин заводкой.

Сам же водитель был пьян на момент задержания и от прохождения медицинского освидетельствования отказался. На мужчину был составлен протокол об административном правонарушении. По решению суда ближайшие 10 суток любитель нетрезвой езды проведет под арестом.

Кроме этого, по факту угона авто в отношении него было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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