2020-01-24T12:02:23+03:00
Происшествия

На месте гибели туристки на скале в ущелье Дарданеллы в Приморье появился венок

На маршруте также появилась предупреждающая табличка
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Женщина сорвалась со скалы недалеко от знаменитого мостика. Фото: Андрей Михайлов, РИА VladNewsЖенщина сорвалась со скалы недалеко от знаменитого мостика. Фото: Андрей Михайлов, РИА VladNews
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На скале в ущелье Дарданеллы в память о погибшей здесь туристке установили венок. Здесь также разместили предупреждающую табличку. В ней говорится, что без средств защиты на «мостик» выходить не рекомендуется.

Как пишет РИА VladNews, надпись предупреждения гласит:

«Внимание! Не рекомендуется выходить за стоп линию на «мостике» без средств индивидуальной защиты от падения с высоты», - цитирует информагентство.

Напомним, трагедия произошла 19 октября 2019 года. В этот день 41-летняя жительница Владивостока отправилась в ущелье вместе с коллегами. В надежде найти красивый ракурс и сделать фотографию туристка оступилась и сорвалась вниз с высоты более 20 метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС констатировали смерть женщины.

Отмечается, что упала туристка не со знаменитого мостика, а оступилась на камнях рядом с ним. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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