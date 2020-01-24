15-летняя школьница пропала в Приморье
Пропавшую школьницу разыскивают полиция и волонтеры в Спасске-Дальнем. Девочка ушла из дома 6 января. На вид ей 16-17 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
15-летняя Валерия Дымчук, проживающая в городе Спасск-Дальний, ушла из дома в канун Рождества. На вид школьнице 16-17 лет, рост около 160 см., телосложение среднее, волосы русые, а глаза голубые.
Пропавшая была одета у черную куртку, черные брюки, синий шарф с белыми вставками. На ногах у нее будут черные кроссовки с белыми полосками.
Сейчас на поиски девочки брошены все сотрудники полиции. Кроме этого, ее также разыскивают волонтеры.
Граждан, располагающих информацией о местонахождении несовершеннолетней, полиция просит обратиться по телефону: 8(42352)23077 - межмуниципальный отдел МВД России «Спасский».
ИСТОЧНИК KP.RU