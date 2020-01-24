Адвокат из Приморья попался на сбыте наркотиков заключенному

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:04:43+03:00

Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, а также крупный штраф. Фото: pixabay.com

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Суд ожидает адвоката из Приморья. Мужчина обвиняется в сбыте наркотиков заключенному. В ближайшее время его ожидает суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 16 июля 2019 года. Находясь в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, адвокат передал заключенному наркотики.

Сейчас уголовное дело в отношении него передано в суд для рассмотрения. Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU