Адвокат из Приморья попался на сбыте наркотиков заключенному
Уголовное дело передано в суд
Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, а также крупный штраф.Фото: pixabay.com
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Суд ожидает адвоката из Приморья. Мужчина обвиняется в сбыте наркотиков заключенному. В ближайшее время его ожидает суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 16 июля 2019 года. Находясь в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, адвокат передал заключенному наркотики.
Сейчас уголовное дело в отношении него передано в суд для рассмотрения. Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы и крупный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU