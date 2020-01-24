2020-01-24T12:04:43+03:00
Происшествия

Адвокат из Приморья попался на сбыте наркотиков заключенному

Уголовное дело передано в суд
Поделиться:
Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, а также крупный штраф.Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, а также крупный штраф.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Суд ожидает адвоката из Приморья. Мужчина обвиняется в сбыте наркотиков заключенному. В ближайшее время его ожидает суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 16 июля 2019 года. Находясь в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, адвокат передал заключенному наркотики.

Сейчас уголовное дело в отношении него передано в суд для рассмотрения. Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Адвокат из Приморья попался на сбыте наркотиков заключенному
15-летняя школьница пропала в Приморье
На месте гибели туристки на скале в ущелье Дарданеллы в Приморье появился венок
Молодой человек чудом уцелел после падения из окна владивостокской многоэтажки
Полиция поймала пьяного приморца, угнавшего авто
Приморец забил приятеля до смерти из-за денег
«Вы медленно заходите в затор»: утренний Владивосток стоит в пробках
«Горячий хлопец добил до конца»: во Владивостоке мужчина нашел карту и пустился во все тяжкие
Устранение конкурентов по-приморски: работница рынка облила товар сопернице серной кислотой
Погода во Владивостоке на 24 января 2020 года: ветер и -10 градусов
Из-за 1,5 тыс. рублей двое владивостокцев совершили дерзкое разбойное нападение
Учебно-курсовой комбинат АО «Восточный Порт» в 2019 году организовал обучение более 450 специалистов предприятия
Лесничий в Приморье подделал документы на рубку 250 куб. метров леса