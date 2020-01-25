2020-01-25T16:11:02+03:00
Общество

Китайский гала-концерт бьет рекорды: 1,12 млрд просмотров в соцсетях и 589 млн - по телевидению

Новогоднее шоу КНР произвело фурор во всем мире
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Более 24,5 млн человек смотрели трансляцию концерта через YouTube и Facebook. Фото предоставлено организаторамиБолее 24,5 млн человек смотрели трансляцию концерта через YouTube и Facebook. Фото предоставлено организаторами
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Главное новогоднее шоу Китая - гала-концерт по случаю праздника Весны - вновь бьет рекорды. 1,12 млрд просмотров в соцсетях и 589 млн - по телевидению. За рубежом его освещали более 560 средств массовой информации. Более 24,5 млн человек смотрели трансляцию концерта через YouTube и Facebook.

В этом году артисты выступали на главной сцене в Пекине, а также на площадках в Чжэнчжоу и регионе Большого залива Гуандун - Сянган - Аомэнь. Зрители смогли увидеть зажигательные песни и танцы, юмористические сценки, выступления фокусников, акробатов и мастеров боевых искусств. Также во время концерта известные телеведущие поблагодарили медиков и всех тех, кто в праздничные часы продолжал бороться со вспышкой коронавируса 2019-nCoV в стране, и призвали жителей Китая соблюдать меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Китайский гала-концерт бьет рекорды: 1,12 млрд просмотров в соцсетях и 589 млн - по телевидению
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