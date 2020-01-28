Тест-системы для обнаружения больных коронавирусом завезли в Приморье

28 Янв. 2020 2020-01-28T05:43:09+03:00

С подозрением на опасное заболевание в больнице находится один гражданин Китая

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Приморский край стал одним из 15 регионов России, где появились тест-системы для быстрой диагностики коронавируса. Новые экспресс-системы уже опробовали на туристах, которые въехали из-за границы с признаками ОРВИ.

Все пациенты - взрослые, их госпитализировали в боксированные палаты и обследовали. Коронавирус у людей не подтвердился, они болели ОРВИ или гриппом. Сообщения в социальных сетях об инфицированных приморцах также не нашли подтверждения.

- За прошедшие сутки через пункты пропуска в Приморье въехали более семи тысяч человек, в том числе почти 1,2 тысячи граждан Китая. Все они прошли медицинский контроль с помощью тепловизоров. Обнаружен один гражданин КНР с признаками острой респираторной инфекции. В настоящее время он помещен в боксированную палату и проходит обследование, – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

При необходимости в государственных больницах региона готовы дополнительно развернуть до одной тысячи коек.

- Если потребуется, будут задействованы возможности Медцентра ДВФУ и других федеральных и ведомственных медучреждений, – добавил Виктор Фисенко, заместитель председателя правительства Приморья – министр здравоохранения края.

ИСТОЧНИК KP.RU