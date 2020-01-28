2020-01-28T05:44:32+03:00
Общество

Министр здравоохранения Приморья Виктор Фисенко: ситуация с коронавирусом находится на сверхконтроле у первых лиц государства

В прямом эфире радио "Комсомольская правда" министр здравоохранения рассказал, как Приморский край подготовился к борьбе со смертельным вирусом
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Виктор Фисенко в студии радио "Комсомольская правда".Виктор Фисенко в студии радио "Комсомольская правда".
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В эфире радио "Комсомольская правда" министр здравоохранения Приморья Виктор Сергеевич Фисенко ответил на вопросы радиослушателей, развеял мифы о распространении коронавируса на территории Приморья и рассказал, какие меры в крае предприняты для предотвращения возможной вспышки вирусной инфекции.

- Ситуация с коронавирусом находится не просто на особом контроле. Она находится на сверхконтроле, причем у первых лиц государства. Были соответствующие поручения и со стороны полпреда Юрия Трутнева, со стороны губернатора Олега Кожемяко и по линиям других служб. Все необходимые меры, наряду с другими дальневосточными регионами, в Приморском крае приняты. Пропускные режимы ужесточены на всех пунктах пропуска. В Приморье их 15: авиа, ж\д, морской и автомобильный транспорт. По всем ним введены жесткие ограничения, которые будут распространяться минимум до субботы, 1 февраля. Сайте Роспотребнадзора в ежедневном режиме можно получать информацию о том, что происходит в Приморье, есть ли зафиксированные случаи заражения, или нет. На сегодняшний день ни одного случая заражения коронавирусом ни в Приморье ни в целом по России не зафиксировано.

Готово ли Приморье к борьбе с коронавирусом? Министр здравоохранения края в прямом эфире радио «Комсомольская правда» отвечает на эти и другие вопросы.

Тем не менее, у ас есть согласованные с Роспотребнадзором планы действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. У нас определены медучреждения и определены койки. В случае необходимости мы готовы развернуть тысячу коек для инфекционных больных. Есть девять лечебных учреждений по краю второго уровня и несколько учреждений третьего уровня, расположенных как во Владивостоке, так и за его пределами. По эвакуации и госпитализации пациентов с подозрением на острое состояние разработаны четкие алгоритмы в службе скорой медицинской помощи. Если при опросе туристов выясняется, что человек прибыл с Китая и есть подозрения на острое состояние, мы его госпитализируем на дальнейшее обследование.

Приморский край получил на прошлой неделе тест-системы на коронавирус. У пациентов с подозрением все необходимые анализы Роспотребнадзор проводит, что и позволяет нам сделать вывод, что на сегодняшний день случаев заражения коронавирусом в Приморье нет. Край обеспечен всеми необходимыми лекарственными препаратами, которые могут быть использованы для терапии, а также медицинской техникой. С медцентром ДВФУ у нас прописан совместный приказ, согласно которому пациенты с особо тяжелыми формами могут быть госпитализированы в это медицинское учреждение. Все, что необходимо по протоколам сделать и быть максимально готовым - в Приморье сделано. Силами и средствами мы обладаем, - рассказал Виктор Сергеевич в прямом эфире.

Министр здравоохранения также высказал пожелание, чтобы вся отрасль была максимально доступной для населения и отметил достижения проекта "Клиника года", реализуемого холдингом "Комсомольская правда".

- Люди в муниципалитетах края должны получать всю необходимую помощь у себя в районе. Наша задача - максимально глубже в муниципалитеты продвинуть позитивные практики, рассказать об успехах и достижениях нашей приморской медицины. Проект "Клиника года" как раз и выполняет эту задачу. Я, как и в прошлом году, буду участвовать в церемонии награждения. Мы пристально будем следить за ходом голосования и поддерживать конкурс, ведь действительно важно, что голосуют читатели и слушали, что оценка идет непосредственно от людей, для которых мы и работаем, - отметил Виктор Фисенко.

В этом году проект "Клиника года 2020" начнется уже 17 февраля, а итоги будут подведены 9 октября. На протяжении всего проекта читатели "Комсомолки" путем открытого голосования выберут лучшую клинику и лучшего доктора, а экспертное жюри сделает свой профессиональный выбор.

Готово ли Приморье к борьбе с коронавирусом? Министр здравоохранения края в прямом эфире радио «Комсомольская правда» отвечает на эти и другие вопросы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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