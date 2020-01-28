2020-01-28T08:20:01+03:00
Общество

Пункты пропуска на границе Китая и Приморья закрыты после вспышки коронавируса

Работу приостановили четыре пункта пропуска
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Пункты пропуска откроются 1 февраляПункты пропуска откроются 1 февраляФото: Дмитрий КОЗУРОВ
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Четыре автомобильных пункта пропуска на границе Китая и Приморья откроются позже намеченных сроков. Напомним, что они были закрыты после эпидемии коронавирусной инфекции в Поднебесной. Согласно новому расписанию, пункты пропуска откроются 1 февраля.

Работу приостановили пункты пропуска Краскино, Пограничный, Полтавка и Турий Рог, сообщается на сайте Росгранстроя. Ранее они должны были открыть с 28 по 31 января.

Напомним, что пассажиров на всех видах транспорта, который прибывает из-за границы, проверяют тепловизорами. В аэропорту термометрический контроль проводится дважды. Туры из Приморья в Китай отменены, туристов в Поднебесной эвакуируют.

В Китае неизвестным типом коронавируса инфицировано более 2,8 тысячи человек, около 100 - скончались. Несколько городов и провинций, в том числе Ухань, где зафиксировано большее число заболевших, изолированы от внешнего мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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