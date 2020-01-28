Трамваи, подаренные Москвой, готовят к выходу на маршрут во Владивостоке

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:12:37+03:00

Вагоны в депо на улице Борисенко приводят в презентабельный вид Фото: Администрация Владивостока

Все вагоны уже прибыли в дальневосточную столицу

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Десять трамваев, которые подарила Москва Владивостоку, скоро выйдут на единственный маршрут. Вагоны в депо на улице Борисенко приводят в презентабельный вид и создают уют в салоне.

Трамваи готовят к покраске, параллельно специалисты монтируют внешнее светодиодное табло, на котором показывается маршрут. Также мастера выбирают новую обивку сидений и устраняют незначительные недочеты в салонах, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Напомни, что трамваи были переданы Владивостоку весной 2019 года. От властей дальневосточной улицы лишь требовалось обеспечить доставку вагонов. Максимальная цена контракта была 15,2 миллиона рублей, соответствующий аукцион выиграл ИП Аржаных С. И. Владивосток ждет еще восемь трамваев.

В этом году Москва намерена передать Владивостоку восемь троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU