2020-01-28T10:12:37+03:00
Общество

Трамваи, подаренные Москвой, готовят к выходу на маршрут во Владивостоке

Все вагоны уже прибыли в дальневосточную столицу
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Вагоны в депо на улице Борисенко приводят в презентабельный видВагоны в депо на улице Борисенко приводят в презентабельный видФото: Администрация Владивостока
Изменить размер текста:

Десять трамваев, которые подарила Москва Владивостоку, скоро выйдут на единственный маршрут. Вагоны в депо на улице Борисенко приводят в презентабельный вид и создают уют в салоне.

Трамваи готовят к покраске, параллельно специалисты монтируют внешнее светодиодное табло, на котором показывается маршрут. Также мастера выбирают новую обивку сидений и устраняют незначительные недочеты в салонах, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Напомни, что трамваи были переданы Владивостоку весной 2019 года. От властей дальневосточной улицы лишь требовалось обеспечить доставку вагонов. Максимальная цена контракта была 15,2 миллиона рублей, соответствующий аукцион выиграл ИП Аржаных С. И. Владивосток ждет еще восемь трамваев.

В этом году Москва намерена передать Владивостоку восемь троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Опять пробки»: вечерний Владивосток стоит в заторах
Трамваи, подаренные Москвой, готовят к выходу на маршрут во Владивостоке
К нам приехал ревизор: Юрий Трутнев проверит во Владивостоке «Хаятты» и обсудит дальневосточную ипотеку
Рыбаки расстроятся: лед в заливах Владивостока будет уносить в открытое море
Пункты пропуска на границе Китая и Приморья закрыты после вспышки коронавируса
Утро начинается не с кофе: пожарные вытащили мужчину из горящей квартиры в Находке
Желтый код опасности: штормовой ветер и минус 35 придут в Приморье
Тест-системы для обнаружения больных коронавирусом завезли в Приморье
Хороший мальчик: служебный пес Ореон помог найти бутылку с героином в Приморье
Вот это доброе утро: во Владивостоке 4-балльные пробки
Познакомились через соцсети: приморец пытался изнасиловать знакомую у себя дома
Сотрудница банка во Владивостоке подделывала подписи клиентов и выручила 17 миллионов рублей