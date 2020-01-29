2020-01-29T09:05:55+03:00
Общество

Дальневосточные журналисты и блогеры борются за поездку в Токио

«Ростелеком» организовал передовой конкурс
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«Ростелеком» организовал конкурс для журналистов и блогеров«Ростелеком» организовал конкурс для журналистов и блогеров
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На IX конкурс «Вместе в цифровое будущее», организованный «Ростелекомом», поступили первые работы от дальневосточных журналистов и блогеров. В этом году конкурс проводится при поддержке АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы», дочерней компании NEC — одного из крупнейших мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Главный приз — поездка в Токио.

Дальневосточные участники представили на конкурс материалы на самые разные темы, касающиеся технологий и инноваций. Целый ряд работ журналистов посвящен внедрению единой биометрической системы (ЕБС). Например, в статье благовещенского журналиста Сергея Набивачева подробно описан его собственный опыт регистрации в ЕБС и ее использования. Не обходят стороной и цифровизацию самых неожиданных сфер жизни. В сюжете Сергея Суханова из Южно-Сахалинска рассказывается о том, как школьников острова учат создавать квесты в дополненной реальности, а работа Оксаны Маяковой из Владивостока посвящена «цифровому» уличному искусству, объединяющему нашу привычную реальность с виртуальной.

«Развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом России XXI века. Об этом сказал Президент РФ в 2017 году. В этом же году Правительство РФ приняло программу развития цифровой экономики России. Работа, проводимая заместителем Председателя Правительства Российской Федерации — полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, позволила за последние три года открыть около 290 новых производств, создать почти 44 тысячи рабочих мест. В ДФО появилось две новые ТОР, построены 2 больницы, 12 ФАПов, 4 школы, 2 детских сада, реконструировано свыше 100 объектов здравоохранения, культуры и образования.

Сегодня очевидно то, что приоритетное развитие такого важного макрорегиона как Дальний Восток без цифровой экономики просто невозможно. Эта та основа, которая создает новые модели развития бизнеса, позволяет улучшить качество жизни населения, формат образования, здравоохранения и коммуникации между людьми. “Ростелеком” на Дальнем Востоке вносит неоценимый вклад в развитие цифровой экономики», — прокомментировал Григорий Куранов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО.

«Цифровизация экономики и внедрение информационных технологий помогают делать жизнь комфортнее, сокращают расстояния и дают новые возможности. “Ростелеком” не только разрабатывает современные цифровые сервисы, но и содействует их популяризации. Благодаря ярким статьям и сюжетам технологии становятся ближе, понятнее и доступнее», — отметил Александр Логинов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Организаторы ждут работы журналистов и блогеров Дальнего Востока. Принять участие в конкурсе можно до 31 марта. Принимаются материалы, опубликованные в СМИ и социальных медиа с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года включительно. Публикации должны быть посвящены технологическим трендам, инновационным технологиям и сервисам в ИТ и телекоммуникационной отрасли, а также результатам их применения в различных сферах. Участники также могут подать заявки в три специальные номинации: 5G, «Кибербезопасность» и «Цифровая экономика».

Дальневосточные журналисты уже становились победителями федерального этапа конкурса «Ростелекома» для региональных журналистов и блогеров. В 2018 году Олег Клименко из газеты «Золотой Рог» стал победителем в номинации «Печатная пресса» и в числе других лауреатов конкурса посетил штаб-квартиру Nokia в Финляндии. В 2017 в номинации «Социальные медиа» победил Евгений Ващенко, он был награжден поездкой в Токио, где расположена штаб-квартира компании NEC. В 2013 победительница в номинации «Радио» Оксана Тихонова («Маяк-FM», Хабаровск) посетила XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» призван привлечь внимание журналистов и блогеров к теме инновационных процессов в повседневной жизни россиян. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте. Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в мае 2020 года, а федерального — в июне. Победителей ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC осенью будущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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