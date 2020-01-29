Прикормленные людьми лебеди, остались зимовать в пригороде Владивостока

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:52:26+03:00

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Лебединая семья, за которую переживают жители Приморья, обосновалась в районе бухты Муравьиная. Обеспокоенные дальнейшей судьбой птиц очевидцы, обратились в редакцию «Комсомолки». Корреспондент издания выяснил, что специалисты охотнадхора уже осведомлены о месте пребывания лебедей и даже выезжали по указанным очевидцами координатам.

– Лебеди находятся недалека от устья реки Майхэ, в бухте Муравьиная. Рыбаки их прикармливают, очень переживаем, что птицы, которые должны были улететь, не выживут в нашем климате, – посетовал читатель «Комсомолки» Феофан Феофанович.

Специалисты Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира ПК уверяют, что на данный угрозы жизни птиц нет. Им комфортно и в плане климата, и в плане добычи кормовой базы. Единственная реальная угроза – люди с злыми намерениями.

– Птицы обосновались в акватории бухты, там есть открытый участок, который не замерз, там они и обитают. Из-за того, что рыбаки их прикормили, пернатые выходят на лед. Специалисты осмотрели птиц, они абсолютно здоровые. Если море все же замерзнут, лебеди смогут найти новое место, до той же Японии лететь около 400 километров, поэтому у птиц не должно возникнуть проблем, – прокомментировал сотрудник охотнадзора Александр Каблуков.

«КП-Владивосток» ранее рассказывала о паре лебедей, которые остались на зимовку в Шкотовском районе Приморья. Приморцы так прониклись к пернатым, что история о не улетевших на юг птицах дошла до губернатора Приморья Олега Кожемяко. Глава региона ответил на просьбу спасти пернатых добрым видео на своей страничке в социальных сетях. Губернатор заверил, что за лебедями следят специалисты, подкармливая их зерном.

kozhemiako.oleg Прморцы переживают за редких птиц, оставшихся на зимовку

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ИСТОЧНИК KP.RU