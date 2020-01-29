2020-01-29T10:52:26+03:00
Общество

Прикормленные людьми лебеди, остались зимовать в пригороде Владивостока

Пара обосновалась в районе бухты Муравьиная, за птицами наблюдают специалисты
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Редкие птицы выходят на лед, чтобы получить угощение. Фото: предоставлено читателем "Комсомолки"Редкие птицы выходят на лед, чтобы получить угощение. Фото: предоставлено читателем "Комсомолки"
Изменить размер текста:

Лебединая семья, за которую переживают жители Приморья, обосновалась в районе бухты Муравьиная. Обеспокоенные дальнейшей судьбой птиц очевидцы, обратились в редакцию «Комсомолки». Корреспондент издания выяснил, что специалисты охотнадхора уже осведомлены о месте пребывания лебедей и даже выезжали по указанным очевидцами координатам.

– Лебеди находятся недалека от устья реки Майхэ, в бухте Муравьиная. Рыбаки их прикармливают, очень переживаем, что птицы, которые должны были улететь, не выживут в нашем климате, – посетовал читатель «Комсомолки» Феофан Феофанович.

Специалисты Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира ПК уверяют, что на данный угрозы жизни птиц нет. Им комфортно и в плане климата, и в плане добычи кормовой базы. Единственная реальная угроза – люди с злыми намерениями.

– Птицы обосновались в акватории бухты, там есть открытый участок, который не замерз, там они и обитают. Из-за того, что рыбаки их прикормили, пернатые выходят на лед. Специалисты осмотрели птиц, они абсолютно здоровые. Если море все же замерзнут, лебеди смогут найти новое место, до той же Японии лететь около 400 километров, поэтому у птиц не должно возникнуть проблем, – прокомментировал сотрудник охотнадзора Александр Каблуков.

«КП-Владивосток» ранее рассказывала о паре лебедей, которые остались на зимовку в Шкотовском районе Приморья. Приморцы так прониклись к пернатым, что история о не улетевших на юг птицах дошла до губернатора Приморья Олега Кожемяко. Глава региона ответил на просьбу спасти пернатых добрым видео на своей страничке в социальных сетях. Губернатор заверил, что за лебедями следят специалисты, подкармливая их зерном.

kozhemiako.olegkozhemiako.oleg
Прморцы переживают за редких птиц, оставшихся на зимовку
1586 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

5 дней на спасение: жители Приморья обеспокоены судьбой пары белых лебедей

Жизнь птиц, не улетевших на юг, сейчас зависит от чиновников [фото]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Снюсы вне закона: в Приморье официально запретили продажу опасных никотиновых смесей детям
Прикормленные людьми лебеди, остались зимовать в пригороде Владивостока
ВОЗ дала оценку действиям Китая по борьбе с коронавирусом
Дальневосточные журналисты и блогеры борются за поездку в Токио
Энергетики ДРСК подвели итоги ремонтной кампании 2019-2020 года
Как консервную банку вскрыл: во Владивостоке маневр Lexus закончился серьезным ДТП
Vladivostok Boat Show 2020: новые модели и проверенная классика!
Два приморца покатались на чужом авто и получили за это тюремные сроки
Житель Приморья пытался заживо сжечь свою пассию
80 классов в школах Приморья закрыли на карантин
«У пожарных свой флэшмоб»: учения в центре Владивостока напугали очевидцев
Чудом увернулась: ДТП с пассажирским автобусом парализовало движение в пригороде Владивостока
«На вашу езду еще и ветер влияет?»: утренний Владивосток сковывают пробки
За землю и двор: приморский депутат-обманщик купил участки в курортном поселке и «погорел»
«Собачья история» на Сочинской получила продолжение: в дело вступает полиция Владивостока
Погода во Владивостоке на 29 января 2020 года: ветер и желтый код опасности
«Опять пробки»: вечерний Владивосток стоит в заторах
Трамваи, подаренные Москвой, готовят к выходу на маршрут во Владивостоке
К нам приехал ревизор: Юрий Трутнев проверит во Владивостоке «Хаятты» и обсудит дальневосточную ипотеку
Рыбаки расстроятся: лед в заливах Владивостока будет уносить в открытое море
Пункты пропуска на границе Китая и Приморья закрыты после вспышки коронавируса
Утро начинается не с кофе: пожарные вытащили мужчину из горящей квартиры в Находке
Желтый код опасности: штормовой ветер и минус 35 придут в Приморье
Тест-системы для обнаружения больных коронавирусом завезли в Приморье
Хороший мальчик: служебный пес Ореон помог найти бутылку с героином в Приморье
Вот это доброе утро: во Владивостоке 4-балльные пробки
Познакомились через соцсети: приморец пытался изнасиловать знакомую у себя дома
Сотрудница банка во Владивостоке подделывала подписи клиентов и выручила 17 миллионов рублей