Операция «спасение от коронавируса»: из Китая через пункты пропуска Приморья эвакуировали порядка 100 россиян

1 февраля началась эвакуация россиян из Китая. Причина массового вывоза граждан, разумеется, угроза коронавируса. Жители разные регионов страны добрались до Родины, пересекая автомобильные пункты пропуска. Для граждан, возвращающихся с Поднебесной были открыты три пункта: Пограничный, Краскино и Полтавка.

- Эвакуация началась с 12:00 по местному времени. За первый день удалось вывезти на автобусах порядка 100 человек. Они находились в разных городах Поднебесной, в основном речь о городах Ухань и Хубэй, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в агентстве международного сотрудничества Приморского края.

Все россияне проходили медицинский осмотр на месте. Специалисты брали у них анализы на исследование, чтобы исключить вероятность заражения. Кроме того, для них предусмотрен 14-дневный карантин.

Второго февраля эвакуация продолжится через пункт пропуска Пограничный, два оставшихся не будут принимать туристов. Третьего февраля к Пограничной подключат еще и Краскино.

Вместе с тем, правительство Приморского края запустили «горячую линию» для россиян, которые сейчас находятся в эпицентре коронавируса и не знают, как добраться домой.

Накануне губернатор региона закрыл сухопутную границу с Китаем до 1 марта. Также приостановлено авиационное сообщение с теми районами Китая, где буйствует эпидемия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/758110" frameborder="0"></iframe> Коронавирус добрался до России.В России выявили два первых случая заражения коронавирусом. Но власти советуют не паниковать

Напомним, в России подтвердили два случая заражения коронавирусом: в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба пациента - граждане Китая. Стоит отметить, что в Роспотребнадзоре заверяют - риска распространения вируса нет, потому что пациентов изолировали, а их контакты проверили - близким китайцев провели тестирование.

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