2020-02-02T04:20:02+03:00
Общество

Гребень антицеклона принесет в Приморье снег в воскресенье

Небольшие осадки ожидаются на территории края, ночью резко похолодает
Милана СОКОЛ
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Небольшие осадки ожидаются в Приморье в воскресеньеНебольшие осадки ожидаются в Приморье в воскресеньеФото: Милана СОКОЛ
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2 февраля погоду в Приморском крае определяет гребень антициклона. Атмосферное давление в регионе будет падать из-за очередных фронтальных разделов, которые подошли с севера. По информации портала «Примпогода», на территории края прибавится облачности, местами пройдет небольшой снег.

По прогнозам синоптиков, минимальные температуры в Приморье в воскресенье станут немного выше, чем в субботу, а максимальные особо не изменятся. При северном умеренном ветре средняя температура в крае -13...-1°C.

Во Владивостоке 2 февраля будет небольшая облачность, осадков не ожидается. В городе прогнозируется северный умеренный ветер. Температура воздуха -4...-6°С.

Переменная облачность и без осадков прогнозируется в воскресенье в Уссурийске. При северном, северо-западном ветре, столбики термометров опустятся до -5...-7°C.

Небольшая облачность и без осадков в приморской Находке. Синоптики обещают ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -1...-3°C.

Февраль вступит в свои законные права уже сегодня ночью. По прогнозам специалистов, циклон, который будет проходить над Японским морем, принесет в Приморье существенное похолодание. Морозы окрепнут в середине недели, на северо-востоке края ночью ожидается до- 40 градусов, на севере до -23 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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