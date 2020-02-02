Молодые жители Приморья попались с поличным при попытке угона

2 Февр. 2020 2020-02-02T05:40:31+03:00

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Двоих любителей приключений задержали полицейские Артема, которые получили сообщение о попытке угона авто. Двое молодых людей решили завладеть чужой машиной, чтобы покататься по городу и бесплатно доехать до дома. Пьяные парни не придумали ничего умнее, чем разбить стекло в припаркованной во дворе машины. Поступок не остался без внимания бдительных очевидцев.

Нападкам подверглась Mazda MPV,припаркованная в одном из дворов на улице Фрунзе. Подоспевший наряд, смог остановить злоумышленников, которые попытались убежать, завидев патрульную машину. В полицейском участке парни признались, что выпивали спиртные напитки у друга, засиделись до ночи, а денег на такси попросту не оказалось. Подозреваемые уверяют, что мыслей о краже с последующей перепродажей или другого способа обогащения у них не было. Молодые люди решили угнать авто – покататься по городу и заодно вернуться домой. Однако не самый хитроумный план разрушили полицейские.

По сообщению пресс-службы ОМВД России по Артему, у 19-летнего и 20-летнего товарищей уже есть судимость за преступления против личности. Теперь молодым людям грозит тюремный срок, за покушение на преступление, которое не было доведено до конца по не зависящим от них причинам. Молодых любителей экстрима отпустили домой под письменное разъяснение об обязательной явке по вызову.

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ИСТОЧНИК KP.RU