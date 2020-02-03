«Они находятся дома у родственников»: на помощь к семье, оставшейся из-за пожара без дома, выехали власти Приморья

3 Февр. 2020 2020-02-03T01:44:36+03:00

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На помощь многодетной семье из Партизанского района, оставшейся после пожара без крыши над головой, выехали краевые власти. По поручению губернатора министр образования Наталья Бондаренко и министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая в воскресенье отправились на место происшествия. Собираются помочь пострадавшим лично.

Пожар произошел в ночь на 1 февраля. Никто из людей не пострадал, но семья, в которой девять детей, остались без крова и всех вещей. Спасая свою жизнь они выбежали на улицу в одних пижамах без документов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/758324" frameborder="0"></iframe> У многодетной семьи в Приморье сгорел дом. Видео предоставлено очевидцами.

На данный момент многодетная семья гостит дома у родственников.

- Мы связались предварительно по телефону. Радует, что односельчане очень живо отозвались на чужую беду. Так, один из местных предпринимателей уже обеспечил детей новыми рюкзаками, канцелярскими принадлежностями для учебы, - рассказала министр Наталья Бондаренко. - Многие приносили продукты питания, одежду. Кроме того, семье уже предложили пустующий дом, который можно занять на ближайшие полгода.

По ее словам, единственное, о чем просят родители – помочь приобрести дочке с ДЦП ортопедическую обувь и восстановить сгоревшие документы.

- Конечно, мы сделаем все, что от нас требуется и обязательно поможем людям, которые в оказались в такой непростой ситуации, - подчеркнула Наталья Бондаренко.

А тем временем СУ СК организовала доследственную проверку по факту возгорания, а в крае объявили сбор материальной помощи пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU