«Они находятся дома у родственников»: на помощь к семье, оставшейся из-за пожара без дома, выехали власти Приморья
На помощь многодетной семье из Партизанского района, оставшейся после пожара без крыши над головой, выехали краевые власти. По поручению губернатора министр образования Наталья Бондаренко и министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая в воскресенье отправились на место происшествия. Собираются помочь пострадавшим лично.
Пожар произошел в ночь на 1 февраля. Никто из людей не пострадал, но семья, в которой девять детей, остались без крова и всех вещей. Спасая свою жизнь они выбежали на улицу в одних пижамах без документов.
У многодетной семьи в Приморье сгорел дом. Видео предоставлено очевидцами.
На данный момент многодетная семья гостит дома у родственников.
- Мы связались предварительно по телефону. Радует, что односельчане очень живо отозвались на чужую беду. Так, один из местных предпринимателей уже обеспечил детей новыми рюкзаками, канцелярскими принадлежностями для учебы, - рассказала министр Наталья Бондаренко. - Многие приносили продукты питания, одежду. Кроме того, семье уже предложили пустующий дом, который можно занять на ближайшие полгода.
По ее словам, единственное, о чем просят родители – помочь приобрести дочке с ДЦП ортопедическую обувь и восстановить сгоревшие документы.
- Конечно, мы сделаем все, что от нас требуется и обязательно поможем людям, которые в оказались в такой непростой ситуации, - подчеркнула Наталья Бондаренко.
А тем временем СУ СК организовала доследственную проверку по факту возгорания, а в крае объявили сбор материальной помощи пострадавшим.
ИСТОЧНИК KP.RU