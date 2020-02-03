2020-02-03T11:56:51+03:00
Общество

Врач-невролог провёл приём в поликлинике Врангеля при поддержке Фонда «Восточный Порт»

Терминал хочет минимизировать нехватку врачей «узких» специализаций в медицинских учреждениях посёлка
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Врач-невролог провёл приём в поликлинике Врангеля. Фото: Фонд «Восточный Порт»Врач-невролог провёл приём в поликлинике Врангеля. Фото: Фонд «Восточный Порт»
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В микрорайоне Врангель Находкинского городского округа продолжается реализация проекта «Поликлиника Восточного Порта», разработанного по инициативе главного врача «Восточной больницы» Андрея Сафронова. При поддержке Фонда «Восточный Порт» проект был запущен в конце прошлого года с целью минимизировать нехватку врачей «узких» специализаций в медицинских учреждениях посёлка и, насколько возможно, снять остроту этой проблемы для местных жителей.

Фонд «Восточный Порт» уже организовал приём во Врангеле узкопрофильных специалистов из Владивостока: нефролога Анны Шалаевой и кардиолога Дмитрия Богданова, которые осмотрели, провели консультации и оформили направления на дальнейшее лечение нескольким десяткам пациентов, нуждавшимся в медицинской помощи по профилю врачей. Актуальным оказался и визит во Врангель в минувшую субботу невролога из краевого центра Аркадия Савинова. За 6 часов работы врач провёл диагностику и коррекцию лечения у двадцати человек; ещё к одному, маломобильному пациенту, выехал непосредственно на дом.

– Сегодня местные жители обращались с жалобами на головные боли, «возрастные» заболевания нервной системы и другими проблемами, – прокомментировал Аркадий Савинов. – Практически всех пациентов беспокоят боли в спине – это результат отсутствия правильной диагностики и необходимых реабилитационных процедур. Решить проблему поможет регулярное врачебное наблюдение и меры профилактики заболеваний. Уверен, что руководству местной поликлиники и Фонду «Восточный Порт», при дальнейшей совместной работе, всё это по силам.

Поддержка медицинских учреждений и инициатив, касающихся здоровья граждан, – в числе приоритетных задач работы Фонда «Восточный Порт». В рамках реализации программы социального развития «Здоровье» Фонд оказал помощь Восточной больнице с ремонтом и приобретением медоборудования. Благодаря поддержке Фонда, запущен проект «Здоровая Находка», направленный на раннее выявление заболеваний у жителей городского округа. В 2019 года состоялась презентация передвижного медицинского комплекса, оснащённого новейшим медицинским оборудованием для проведения профилактических медосмотров. В октябре медикам Находки были переданы два специализированных автомобиля для участковых врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Врач-невролог провёл приём в поликлинике Врангеля при поддержке Фонда «Восточный Порт»
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