2020-02-04T00:47:45+03:00
Общество

Почти 150 россиян эвакуировано из зараженного коронавирусом Китая в Приморье

Временный эвакуационный коридор работает всего три дня
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Китай через Приморье покидают не только жители ДФО, но и западных регионов РоссииКитай через Приморье покидают не только жители ДФО, но и западных регионов РоссииФото: Артем КИЛЬКИН
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Через приморские пункты пропуска в Россию из Китая вернулось 149 человек за три дня. Люди покидают КНР из-за угрозы распространения нового типа коронавируса. 3 февраля в Приморье въехал на данный момент последний автобус, на котором было 64 россиянина.

- Количество граждан России, которые приезжают, остается примерно на одном уровне. В первый день мы эвакуировали 58 человек, в последующие – 27 и 64 соответственно. Это представители не только Приморского края, но и других субъектов как Дальнего Востока, так и западной части России, – рассказал Алексей Старичков, руководитель агентства международного сотрудничества Приморья.

Автобусы отправляются от пограничных пунктов Полтавка, Пограничный и Краскино. Следующие пойдут в Поднебесную 4 и 5 февраля в 10:00 по китайскому времени (8:00 по Владивостоку), передает пресс-службе правительства Приморского края.

Напомним, что 1 февраля Россия практически закрыла воздушную границу с Китаем, в Поднебесную летает несколько рейсов. 24 января остановлена продажа туров в КНР. Также закрыты сухопутная и железнодорожная границы с Поднебесной. Авиасообщение с Россией прекратила Северная Корея.

В России зафиксировано два случая заболевания новым типом коронавируса. Инфицированные найдены в Тюменской области и на Дальнем Востоке - в Забайкалье. Все заболевшие - граждане КНР.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Для граждан, находящихся на территории КНР, и их родственников в Приморье работает «горячая линия» по номеру: +7 (914) 703-14-59. Все те, у кого возникли вопросы по возвращению на Родину, могут обратиться за помощью или консультацией. Уже поступило около одной тысячи звонков со всей России.

Получить консультацию также можно по телефону агентства международного сотрудничества Приморья: 8 (423) 220-76-05. Звонки на «горячую линию» по вопросам, связанным с эпидемиологической ситуацией в Китае, принимает Посольство РФ в КНР. Телефон: +86-170-0081-4519.

ИСТОЧНИК KP.RU

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