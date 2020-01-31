Здоровье граждан важнее бизнеса: губернатор Приморья до 1 марта закрыл сухопутную границу с Китаем

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сделал официальное заявление. Он подписал распоряжение, согласно которому сухопутная граница с Китаем будет закрыта до 1 марта. При этом в официальном заявлении ничего не говорится про авиационное сообщение.

- Согласно закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и распоряжения председателя правительства России, с 00:00 31 января 2020 года вводится ограничения на отдельных пунктах пропуска. Таких (автомобильных) пунктов в крае пять и один железнодорожный, - отметил глава региона.

При этом, как отметил губернатор, на пунктах пропуска вводятся ограничения транспорта до 1 марта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/758002" frameborder="0"></iframe> Губернатор Приморья Олег Кожемяко закрыл сухопутную границу Приморья с Китаем..

- Те граждане, кто возвращается из Китая, после медицинского осмотра без проблем будут проходить на нашу территорию. Те (граждане Китая), кто хотят отбывать (на родину), мы им тоже даем такую возможность. Будем работать только на возврат наших граждан и на отправление тех граждан Китая, кто желает попасть к себе домой. По всем остальным направлениям будет введено ограничение, то есть запрет на передвижение, - говорит Олег Кожемяко.

Стоит также отметить, что запрет не касается воздушного направления. В аэропортах установлены датчики температуры, а все люди, прибывшие на территорию Приморья, проходят осмотр. При этом приостановлено авиационное сообщение с теми районами Китая, где буйствует эпидемия.

К слову, распоряжение губернатора затронет и бизнес.

- Я думаю, что здоровье граждан важнее любого бизнеса. По этому распоряжению никто не запрещает отправлять груз на экспорт. Тот же лес и другие продукты, которые сегодня отправляются. Что же касается приемки грузов, то, конечно, такие ограничения мы введем, - резюмировал губернатор.

А в это время

Правительство Приморья постановило, что уже 1 февраля россиян начнут эвакуировать из Китая. Как сообщили в агентстве по туризму Приморского края, эвакуацию проведут через пункты пропуска Пограничный, Краскино и Полтавка.

- Пограничный – 1, 2, 3 февраля, Красино – 1 и 3 февраля, Полтавка – 1 февраля. Автобус будет выезжать в 10:00 по китайскому времени, - уточнили график работы "зеленого коридора" в агенстве по туризму.

В сейчас работает «горячая линия» по номеру: +7 (914) 703-14-59, куда могут обратиться граждане России, находящиеся за рубежом, или их родственники. Получить консультацию также можно по телефону отдела приграничного сотрудничества агентства международного сотрудничества Приморского края: 8 (423) 220-76-05.

Звонки на «горячую линию» по вопросам, связанным с эпидемиологической ситуацией в Китае, принимает и Посольство РФ в КНР. Телефон: +86-170-0081-4519.

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