2020-02-04T10:39:40+03:00
Общество

Приморье запасается масками, ко Дню всех влюбленных в край поступит крупная партия

Жаловаться на повышение цен и отсутствие медицинских изделий можно по телефону «горячей линии»
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Поставка масок в регион ожидается к 14 февраляПоставка масок в регион ожидается к 14 февраляФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

Крупная поставка медицинских масок в Приморье ожидается на следующей неделе. К 14 февраля в регион завезут больше 100 тысяч изделий, спрос на которые значительно вырос из-за коронавируса, свирепствующего в соседнем Китае. О завышенных ценах на препараты и отсутствии изделий медицинского назначения в аптеках Приморья можно сообщить по телефону, специально созданной «горячей линии».

Повышенный спрос на медицинские маски наблюдается во многих районах Приморья, особенно остро нехватка чувствуется во Владивостоке. Специалисты Росздравонадзора ежедневно проводят мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий в больницах и аптеках региона. Также сотрудники ведомства следят за уровнем наценки, возникшим в связи с большим спросом.

– Мы призываем не скупать массово медицинские маски – это вызывает ажиотажный спрос и может привести к их дефициту, – обратилась к населению заместитель главы территориального управления Росздравонадзора Татьяна Нестеренко.

По словам специалиста, мелкие поставки – до 10 тысяч штук, в Приморье завозятся каждые два дня, судя по ажиотажу, это явно не хватает. Крупная партия в край прибудет через 10 дней. Противовирусные лекарственные препараты и дезинфицирующие средства в свободной продаже пока достаточно.

Сообщить о завышенной цене и отсутствии масок можно в территориальное управление Росздравнадзора по номеру: 8 (423) 226-85-39.

– Мы принимаем и отрабатываем сообщения от граждан, которые сталкиваются с фактами завышенной цены или отсутствием медицинских масок в аптеках», – отметила Татьяна Нестеренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Скуплены абсолютно все наши запасы»: из-за страха перед коронавирусом во Владивостоке разбирают маски

Помимо приморцев прилавки аптек помогают опустошить туристы из Поднебесной (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» реализует первый на территории Дальневосточного федерального округа проект с использованием платформы геоданных «РусГИС»
Притаились и штрафуют: рейд в необычном месте удивил приморцев
Еще одного китайца изолировали в пункт временного размещения в Приморье
Приморье запасается масками, ко Дню всех влюбленных в край поступит крупная партия
Трудного подростка нашли в наркопритоне Владивостока
Красавец LX, больно конечно: люксовый джип угнали во Владивостоке во время хоккейного матча
Дальневосточные отборочные этапы Национальных Чемпионатов Бариста, Брюерс Кап, Латте-арт и Кап-тестинг пройдут во Владивостоке
Контрабанду из Китая остановила таможня Владивостока
За огурчиками заехал: резонансное ДТП в Приморье будоражит сеть
Популярное кафе загорелось на трассе в Приморье
Жестокий метод выгула собаки во Владивостоке взволновал горожан
В пробку как домой: утренний Владивосток сковали заторы
Избежать дефицита овощей: в Приморье поехали фуры с помидорами и огурцами из Китая
Почти 150 россиян эвакуировано из зараженного коронавирусом Китая в Приморье
Погода во Владивостоке на 4 февраля 2020 года: ветер и -10 градусов
Врач-невролог провёл приём в поликлинике Врангеля при поддержке Фонда «Восточный Порт»
Зима пришла, мороз принесла: температуры в Приморье опустятся до -38 градусов
Семейное ОПГ: отец и сын из Китая незаконно перебежали границу и проникли в Приморье
Режим ЧС из-за коронавируса могут ввести еще в одном районе Приморья
«Ростелеком» расширяет оптическую сеть в Приморье
«Навага», холст, акрил: художник посвятил картину массовому провалу машин под лед во Владивостоке