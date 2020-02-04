Приморье запасается масками, ко Дню всех влюбленных в край поступит крупная партия

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:39:40+03:00

Жаловаться на повышение цен и отсутствие медицинских изделий можно по телефону «горячей линии»

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Крупная поставка медицинских масок в Приморье ожидается на следующей неделе. К 14 февраля в регион завезут больше 100 тысяч изделий, спрос на которые значительно вырос из-за коронавируса, свирепствующего в соседнем Китае. О завышенных ценах на препараты и отсутствии изделий медицинского назначения в аптеках Приморья можно сообщить по телефону, специально созданной «горячей линии».

Повышенный спрос на медицинские маски наблюдается во многих районах Приморья, особенно остро нехватка чувствуется во Владивостоке. Специалисты Росздравонадзора ежедневно проводят мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий в больницах и аптеках региона. Также сотрудники ведомства следят за уровнем наценки, возникшим в связи с большим спросом.

– Мы призываем не скупать массово медицинские маски – это вызывает ажиотажный спрос и может привести к их дефициту, – обратилась к населению заместитель главы территориального управления Росздравонадзора Татьяна Нестеренко.

По словам специалиста, мелкие поставки – до 10 тысяч штук, в Приморье завозятся каждые два дня, судя по ажиотажу, это явно не хватает. Крупная партия в край прибудет через 10 дней. Противовирусные лекарственные препараты и дезинфицирующие средства в свободной продаже пока достаточно.

Сообщить о завышенной цене и отсутствии масок можно в территориальное управление Росздравнадзора по номеру: 8 (423) 226-85-39.

– Мы принимаем и отрабатываем сообщения от граждан, которые сталкиваются с фактами завышенной цены или отсутствием медицинских масок в аптеках», – отметила Татьяна Нестеренко.

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ИСТОЧНИК KP.RU