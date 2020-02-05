Врачи в зараженном Ухане используют разработку приморских ученых по диагностике коронавируса
Китайские врачи в ближайшее время использую платформу AI, разработанную приморскими учеными. Сервис поможет специалистам в диагностике коронавируса. В очаг эпидемии - город Ухань – отправится около 500 экспертов, «вооруженных» приморской системой.
- Ассоциация КНР неправительственных медицинских учреждений учредила контрольную бригаду, которая поехала в центр эпидемии в Ухань. В ней участвует 500 врачей, они будут использовать систему для того, чтобы диагностировать и назначать лечение заболевшим, - рассказал Виктор Фершт, директор российского центра программ Всемирной организации здравоохранения «Укрепления здоровья в больницах».
Напомним, что приморские ученые разработали платформу AI на основе документа, который передал Минздрав КНР. Он говорит о том, как диагностировать заболевание коронавирусной инфекцией и как назначать лечение в зависимости от формы, течения, вариантов развития. На основе полученных данных система, используя подсказки, поможет врачу определить: болен пациент или нет, и назначит индивидуальное лечение.
Стоит отметить, что, по словам Виктора Фершта, лечение система строит на основе препаратов из китайской традиционной медицины. Именно таким способом врачи Поднебесной лечат больных коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU