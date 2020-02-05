Врачи в зараженном Ухане используют разработку приморских ученых по диагностике коронавируса

5 Февр. 2020 2020-02-05T04:52:36+03:00

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Китайские врачи в ближайшее время использую платформу AI, разработанную приморскими учеными. Сервис поможет специалистам в диагностике коронавируса. В очаг эпидемии - город Ухань – отправится около 500 экспертов, «вооруженных» приморской системой.

- Ассоциация КНР неправительственных медицинских учреждений учредила контрольную бригаду, которая поехала в центр эпидемии в Ухань. В ней участвует 500 врачей, они будут использовать систему для того, чтобы диагностировать и назначать лечение заболевшим, - рассказал Виктор Фершт, директор российского центра программ Всемирной организации здравоохранения «Укрепления здоровья в больницах».

Напомним, что приморские ученые разработали платформу AI на основе документа, который передал Минздрав КНР. Он говорит о том, как диагностировать заболевание коронавирусной инфекцией и как назначать лечение в зависимости от формы, течения, вариантов развития. На основе полученных данных система, используя подсказки, поможет врачу определить: болен пациент или нет, и назначит индивидуальное лечение.

Стоит отметить, что, по словам Виктора Фершта, лечение система строит на основе препаратов из китайской традиционной медицины. Именно таким способом врачи Поднебесной лечат больных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU