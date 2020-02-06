Прокуратура Приморья начала проверку из-за найденного в загоне с теленком трехлетнего ребенка

6 Февр. 2020 2020-02-06T01:24:41+03:00

Сколько времени малышка жила вместе со скотом – пока неизвестно

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Прокуратура проводит проверку по информации, которая просочилась в СМИ о ребенке, найденном в загоне со скотом. Сотрудники надзорного ведомства намерены дать оценку системе органов профилактики правонарушений детей. Напомним, что трехлетнюю девочку нашли в помещении с козой и теленком. Сколько времени малышка делила жилплощадь со скотом – неизвестно.

- Кроме того, в рамках представленных полномочий надзорным ведомством взят на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В ведомстве отмечают, что региональная прокуратура держит на контроле ситуацию с соблюдением прав малолетнего ребенка и ее жизнеустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU