Прокуратура Приморья начала проверку из-за найденного в загоне с теленком трехлетнего ребенка
Прокуратура проводит проверку по информации, которая просочилась в СМИ о ребенке, найденном в загоне со скотом. Сотрудники надзорного ведомства намерены дать оценку системе органов профилактики правонарушений детей. Напомним, что трехлетнюю девочку нашли в помещении с козой и теленком. Сколько времени малышка делила жилплощадь со скотом – неизвестно.
- Кроме того, в рамках представленных полномочий надзорным ведомством взят на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
В ведомстве отмечают, что региональная прокуратура держит на контроле ситуацию с соблюдением прав малолетнего ребенка и ее жизнеустройства.
ИСТОЧНИК KP.RU