В Приморье после урока с разбором матерного слова прокуратура проводит проверку
В школе №14 Уссурийска учитель провела для детей занятный урок по русскому языку, который попал на видео. Педагог на доске написала нецензурное слово и разбирала его с учениками. Странным уроком заинтересовалась прокуратура.
- По данному факту прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства об образовании и об основных гарантиях прав детей. Кроме этого, будет дана оценка организации профилактической работы в учреждении, а также деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Свою проверку организовала администрация Уссурийска, ее ход и результаты контролирует прокуратура.
Видео получило широкий резонанс и разделило пользователей на два лагеря. Часть считает, что такому учителя не место в школе, потому что «это уже перебор», другая уверена, что в этом возрасте школьники сами неплохо знают маты, поэтому пусть хоть пишут их правильно с точки зрения грамматики.
В ТЕМУ:
Урок по-взрослому: в Приморье педагог разобрала со школьниками матерное слово
Дети повторяют написанный на доске мат, чтобы запомнить, как его правильно писать (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU