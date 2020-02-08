В Приморье после урока с разбором матерного слова прокуратура проводит проверку

8 Февр. 2020 2020-02-08T04:23:43+03:00

Педагог написала мат на доске и учила детей его правильному написанию

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В школе №14 Уссурийска учитель провела для детей занятный урок по русскому языку, который попал на видео. Педагог на доске написала нецензурное слово и разбирала его с учениками. Странным уроком заинтересовалась прокуратура.

- По данному факту прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства об образовании и об основных гарантиях прав детей. Кроме этого, будет дана оценка организации профилактической работы в учреждении, а также деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Свою проверку организовала администрация Уссурийска, ее ход и результаты контролирует прокуратура.

Видео получило широкий резонанс и разделило пользователей на два лагеря. Часть считает, что такому учителя не место в школе, потому что «это уже перебор», другая уверена, что в этом возрасте школьники сами неплохо знают маты, поэтому пусть хоть пишут их правильно с точки зрения грамматики.

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ИСТОЧНИК KP.RU