2020-02-08T07:48:01+03:00
Общество

Полиция проводит проверку после убийства амурского тигра в Приморье

Специалисты нашли следы волочения и капли крови
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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С места убийства редкого тигра был взят биологический материалС места убийства редкого тигра был взят биологический материалФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В районе приморского села Отрадное неизвестные убили амурского тигра. Напомним, что этот хищник находится под угрозой исчезновения и охота на него запрещена. Полиция по данному факту проводит проверку.

С места убийства редкого тигра был взят биологический материал, в числе которого кровь. Результаты экспертиз должны быть готовы в ближайшее время.

- По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - сообщили в пресс-сужбе УМВД России по Приморскому краю.

Отметим, что неизвестным грозит до пяти лет колонии по статье Незаконная охота». Также суд может назначить браконьерам назначить штраф в счет возмещения причиненного экологического ущерба государству. Сумма - от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Полиция проводит проверку после убийства амурского тигра в Приморье
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