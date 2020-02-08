Полиция проводит проверку после убийства амурского тигра в Приморье
В районе приморского села Отрадное неизвестные убили амурского тигра. Напомним, что этот хищник находится под угрозой исчезновения и охота на него запрещена. Полиция по данному факту проводит проверку.
С места убийства редкого тигра был взят биологический материал, в числе которого кровь. Результаты экспертиз должны быть готовы в ближайшее время.
- По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - сообщили в пресс-сужбе УМВД России по Приморскому краю.
Отметим, что неизвестным грозит до пяти лет колонии по статье Незаконная охота». Также суд может назначить браконьерам назначить штраф в счет возмещения причиненного экологического ущерба государству. Сумма - от 500 тысяч до одного миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU