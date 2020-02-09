Облачно, местами небольшой снег: погода в Приморье на 9 февраля
Небольшой снег ожидается сегодня, 9 февраля, на территории Приморского края. Ветер северный умеренный, температурный фон будет колебаться от -16 до -5 градусов. Погоду в регионе определяют атмосферные фронты, сообщает Примпогода.
Так, в Уссурийске преимущественно без осадков, но облачно. Ветер северо-западный, во второй половине юго-восточный умеренный. Температура воздуха составит -5...-7 градусов.
В Находке переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного. Столбик термометра будет показывать -4...-6 градусов.
Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, во второй половине южный умеренный. Температурный фон будет колебаться от -7 до -9°С.
ИСТОЧНИК KP.RU