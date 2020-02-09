Облачно, местами небольшой снег: погода в Приморье на 9 февраля

9 Февр. 2020 2020-02-09T03:16:10+03:00

Во Владивостоке преимущественно без осадков

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Небольшой снег ожидается сегодня, 9 февраля, на территории Приморского края. Ветер северный умеренный, температурный фон будет колебаться от -16 до -5 градусов. Погоду в регионе определяют атмосферные фронты, сообщает Примпогода.

Так, в Уссурийске преимущественно без осадков, но облачно. Ветер северо-западный, во второй половине юго-восточный умеренный. Температура воздуха составит -5...-7 градусов.

В Находке переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного. Столбик термометра будет показывать -4...-6 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, во второй половине южный умеренный. Температурный фон будет колебаться от -7 до -9°С.

ИСТОЧНИК KP.RU