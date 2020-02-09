2020-02-09T04:36:33+03:00
Общество

Новые запрещающие знаки появятся в центре Владивостока

Знаки «Остановка запрещена» установят на улице Тигровой и Верхнепортовой
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Знаки "Остановка запрещена" будут оснащены табличками "Работает эвакуатор"Знаки "Остановка запрещена" будут оснащены табличками "Работает эвакуатор"Фото: Илья ЕВСТИГНЕЕВ
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Еще несколько запрещающих знаков появится в центре Владивостока. Ограничения парковки автотранспорта вводятся вдоль дорог по улице Тигровая и Верхнепортовая. Новые таблички появятся здесь в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Так, знак «Остановка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор» появятся возле дома № 16 на улице Тигровой. Действие знака будет распространяться на участок в 100 метров.

Еще одна пара таких же знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» будут установлены в районе дома № 64 по улице Верхнепортовой.

«В связи с установкой новых технических средств организации дорожного движения автолюбителей Владивостока просят быть внимательными и с пониманием отнестись к вводимым изменениям», - просят в мэрии.

Парковка будет запрещена рядом с домом №16 по улице Тигровой. Фото: администрация Владивостока.

Парковка будет запрещена рядом с домом №16 по улице Тигровой. Фото: администрация Владивостока.

Новые знаки появится в районе дома №64 по улице Верхнепортовой. Фото: администрация Владивостока

Новые знаки появится в районе дома №64 по улице Верхнепортовой. Фото: администрация Владивостока

ИСТОЧНИК KP.RU

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