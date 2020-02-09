2020-02-09T06:38:49+03:00
Общество

В Приморье показали, как готовится ко сну самая редка в мире крупная кошка

Оказалось, что спать дальневосточный леопард предпочитает на рассвете
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Дальневосточный леопард предпочитает отходить ко сну на рассвете. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»Дальневосточный леопард предпочитает отходить ко сну на рассвете. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
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Самая редкая в мире крупная кошка готовится ко сну на рассвете. Ученые из национального парка «Земля леопарда» опубликовали редкие кадры дальневосточного леопарда. На них видно, что животное по повадкам ничем не отличается от своих мелких собратьев – домашних кошек.

Так, сотрудники заповедника «Земля леопарда» выложили на свою страницу в социальной сети инстаграм целую серию снимков о том, как дальневосточный леопард готовится ко сну.

«Как готовится ко сну дальневосточный леопард, самая редкая в мире крупная кошка. Не удивляйтесь, что делает он это на рассвете. Пока мы с вами просыпаемся, завариваем кофе и идем на работу, леопард, в некоторых случаях, ложится спать. Ведь активность этого хищника увеличивается с наступлением сумерек, именно в это время он обычно выходит на охоту», - написали ученые.

Стоит отметить, что судя по кадрам, хищник, также как и его более мелкие собраться – домашние кошки совершенно не отличает повадками и очень любит лежать на спине.

Своими повадками редкая кошка не отличается от домашних собратьев. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Своими повадками редкая кошка не отличается от домашних собратьев. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Дальневосточный леопард предпочитает бодрствовать ночью. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Дальневосточный леопард предпочитает бодрствовать ночью. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

На охоту леопард выходит ночью. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

На охоту леопард выходит ночью. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

ИСТОЧНИК KP.RU

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