2020-02-09T10:02:07+03:00
Общество

В больницах Приморья выявлены нарушения при сборе анамнеза, в том числе и на коронавирус

Схожие нарушения были выявлены всего в восьми субъектах РФ
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Приморские врачи неверно собирали анамнез у заболевших ОРВИ. Фото: Игорь Новиков (Правительство Приморского края)Приморские врачи неверно собирали анамнез у заболевших ОРВИ. Фото: Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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Нарушения при сборе эпидемиологического анамнеза у больных были выявлены Роспотребнадзором. Среди восьми регионов, где они были замечены, есть также и Приморский край. В нашем регионе степень нарушений составляет 32,4%, сообщает Роспотребнадзор.

Так, сотрудники ведомства проверил более 6 тыс. медицинских организаций, в которых медицинские работники собирали эпидемиологический анамнез у граждан, обратившихся с симптомами ОРВИ, не исключающими коронавирусную инфекцию. Выявлено, что в 8 субъектах процедура проведения опроса людей была нарушена.

Среди отличившихся регионов отмечены - Иркутская (31,3%), Ленинградская (36,4%), Свердловская (41,2%), Курская области (44,4%), Республика Дагестан (45,5%), Республика Адыгея (56,9%), ЕАО (50%) и Приморский край (32,4%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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