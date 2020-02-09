Приморским морякам с судна «Антарес», находящегося в Пусане, уже несколько месяцев не платят зарплату

9 Февр. 2020 2020-02-09T11:23:12+03:00

У моряков не было еды и воды Фото: pixabay.com

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14 приморских моряков остались без заработной платы. Их судно - рефрижератор «Антарес», сейчас территориально находится в Пусане. После сообщений в СМИ следственные органы начали проверку, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Как рассказали в ведомстве, после сообщений в СМИ о том, что 14 членов экипажа судна рефрижератора «Антарес» рыболовной компании ООО «Гермес-Марин» остались без заработной платы, а также еды и воды, была инициирована проверка.

«В ходе процессуальной проверки будут установлены все изложенные в СМИ сведения, размер невыплаченной заработной платы, а также иные значимые обстоятельства», - отметили в ведомстве.

Как ранее сообщал сайт Вести-Приморье, рефрижератор «Антарес» сейчас стоит в Пусане. По причине того, что судно находится на стадии перепродажи, моряки с ноября месяца не выплачивали заработную плату. Уехать домой экипаж не может. Кроме этого, на судне закончились продукты питания, нет воды и кончается топливо.

Отмечается, что после публикации, морякам передали на судно все необходимое.

ИСТОЧНИК KP.RU