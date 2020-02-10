С подозрением на коронавирус в Приморье находится 59 граждан Китая

10 Февр. 2020 2020-02-10T04:06:40+03:00

Рядом с регионом новой инфекцией заболело 295 человек

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С начала эпидемии коронавируса в Приморье введены усиленные меры, которые призваны не допустить завоз в регион смертельной инфекции. Во всех пунктах пропуска у туристов дважды меряют температуру, людей с подозрениями на заболевание отправляют под медицинский контроль.

- Находятся под медицинским наблюдением 59 граждан КНР. Признаков заболевания новой коронавирусной инфекцией не выявлено, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

С 7 января по 8 февраля в приморских пунктах пропуска досмотрено 140 тысяч 735 человек, которые приехали из стран, где зафиксирован коронавирус. Случаев подозрения на заболевание смертельной инфекцией в регионе нет.

Стоит отметить, что в приграничной с Приморьем, по данным на 8 февраля, провинции Хэйлудцзян зарегистрировано 295 случаев коронавируса. Пять из них – летальные исходы.

Напомним, что по данным на 7 февраля в приморских изоляционных пунктах граждан Китая, имеющих вид на жительство в России, находится 91 человек. Такие пункты организованы возле погранпереходов - в Пограничном, Полтавке и Краскино, а также в Артеме - воздушной гавани региона. В них все прибывающие в Приморье граждане Китая отбывают 14-дневный карантин.

В Приморье работает «горячая линия» по вопросам возвращения на Родину для граждан, находящихся на территории КНР, и их родственников. Телефон: +7 (914) 703-14-59.

ИСТОЧНИК KP.RU