На карантине из-за коронавируса в Приморье находятся уже 91 человек

В изоляционных пунктах на территории Приморья, организованных для граждан Китая, имеющих вид на жительство в России, находится уже 91 человек. Об этом сообщил 7 февраля Олег Мельников, министр по делам ГО и ЧС Приморского края.

Такие пункты организованы возле погранпереходов - в Пограничном, Полтавке и Краскино, а также в Артеме - воздушной гавани региона. В них все прибывающие в Приморье граждане Китая отбывают 14-дневный карантин.

Кстати, в Октябрьском, Хасанском, Пограничном районах и городе Артеме, где расположены изоляционные пункты, введен режим ЧС из-за коронавируса, а в Уссурийске действует режим повышенной готовности.

Изоляционный пункт в Пограничном на территории автобазы, проход туда запрещенФото: Алексей САМУСЬКОВ

Еще один карантинный пункт действует на территории Дальневосточного федерального университета на Русском острове во Владивостоке. Там отбывают 14-дневный срок 10 человек - китайские студенты и преподаватели, прибывшие в ДВФУ после каникул. Недавно у одной из пациенток - приглашенного профессора - карантин закончился и она стала первой выписанной. Еще двое ждут выписки на следующей неделе. В вузе уточнили, что на карантин отправятся все сотрудники и студенты, прибывающие из Китая, не зависимо от национальности.

По словам Олега Мельникова, за прошедшие сутки на пунктах пропуска в Приморье проверили на коронавирус 651 человек.

- Выявлен 31 человек с подозрением на инфекционные заболевания, из них 16 прибывших их Китая. Обследовано 46 человек на коронавирус, больных с этой инфекцией не выявлено, – отметил Мельников.

Сутками ранее на границе в Приморье осмотрели 286 человек из Китая, из них с признаками инфекции - трое. Анализы отрицательные.

Мир заговорил о новой эпидемии в начале 2020 года. С этого периода в Приморье прибыло 135 тысяч 501 человек из стран, где найдено новое смертельное заболевание. Из них 78 тысяч 901 человек въехали в Приморье из Китая.

К счастью, новое инфекционное заболевание в регионе не обнаружено.

В Приморье работает «горячая линия» по вопросам возвращения на Родину для граждан, находящихся на территории КНР, и их родственников. Телефон: +7 (914) 703-14-59.