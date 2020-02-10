Полицейские проверили живодерню в Приморье и возбудили «уголовку»

10 Февр. 2020 2020-02-10T05:08:31+03:00

Ранее волонтеры утверждали, что мужчина по прозвищу Мирон истязает собак, разделывая их на мясо

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Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными на «адской ферме». Ранее волонтеры просили о помощи, утверждали, что на улице Солнечной в Артеме истязают собак: забивают на мясо, которое потом продают.

Живодерня находится во владениях этнического корейца по прозвищу Мирон. К нему регулярно со всех районов города маргиналы свозят собак, большинство из них причем крадут прямо на улицах, из-под носа хозяев. Зоозащитники долгое время пытались самостоятельно остановить «Конвейер смерти»: делали ходки, отвязывали истощенных животных и отвозили в ветеринарки. Но это не помогало – вскоре прибывали новые узники.

На крик о помощи в социальных сетях и СМИ, отреагировала полиция. В конце прошлой недели представители ведомства рассказали, что проведут проверку на частном домовладении, сегодня выдали результат:

- Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (Жестокое обращение с животными).

Волонтеры надеются, что справедливость восторжествует и виновника многочисленных собачьих смертей накажут.

ИСТОЧНИК KP.RU