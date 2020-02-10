2020-02-10T05:08:31+03:00
Происшествия

Полицейские проверили живодерню в Приморье и возбудили «уголовку»

Ранее волонтеры утверждали, что мужчина по прозвищу Мирон истязает собак, разделывая их на мясо
Анастасия ДОРОЖНЯК
Поделиться:
Мертвые собаки разбросаны по территории. Фото предоставлено veles_katerina_ribalovaМертвые собаки разбросаны по территории. Фото предоставлено veles_katerina_ribalova
Изменить размер текста:

Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными на «адской ферме». Ранее волонтеры просили о помощи, утверждали, что на улице Солнечной в Артеме истязают собак: забивают на мясо, которое потом продают.

Живодерня находится во владениях этнического корейца по прозвищу Мирон. К нему регулярно со всех районов города маргиналы свозят собак, большинство из них причем крадут прямо на улицах, из-под носа хозяев. Зоозащитники долгое время пытались самостоятельно остановить «Конвейер смерти»: делали ходки, отвязывали истощенных животных и отвозили в ветеринарки. Но это не помогало – вскоре прибывали новые узники.

На крик о помощи в социальных сетях и СМИ, отреагировала полиция. В конце прошлой недели представители ведомства рассказали, что проведут проверку на частном домовладении, сегодня выдали результат:

- Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (Жестокое обращение с животными).

Волонтеры надеются, что справедливость восторжествует и виновника многочисленных собачьих смертей накажут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Папа накажет: во Владивостоке пьяный сын взял у отца ключи от машины и натворил бед
Во Владивостоке полиция проводит проверку после смерти автомобилистки, которая упала с высоты
Полицейские проверили живодерню в Приморье и возбудили «уголовку»
Девять россиян вернулись на Родину из зараженного Китая через пункты пропуска в Приморье
С подозрением на коронавирус в Приморье находится 59 граждан Китая
Пробки отменяются: во Владивостоке построят 10 стоянок на 200 миллионов рублей
В Приморье наглый вор-форточник, обокравший пенсионерку, напал с топором на полицейских
Глаукома не приговор!
Пожар в Партизанском районе Приморья закончился трагедией
Первый весенний звоночек: после снега в Приморье ожидается аномальное тепло
Страшная смерть настигла автолюбительницу во Владивостоке при падении с высоты
Приморским морякам с судна «Антарес», находящегося в Пусане, уже несколько месяцев не платят зарплату
В больницах Приморья выявлены нарушения при сборе анамнеза, в том числе и на коронавирус
В Приморье показали, как готовится ко сну самая редкая в мире крупная кошка
Застолье в одном из поселков Приморья закончилось поножовщиной
Новые запрещающие знаки появятся в центре Владивостока
Облачно, местами небольшой снег: погода в Приморье на 9 февраля
Типичный февраль: очередная погодная аномалия обрушится на Приморье
Парень в приморском селе своровал провода и оставил без интернета десятки людей
Полиция проводит проверку после убийства амурского тигра в Приморье