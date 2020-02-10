Во Владивостоке полиция проводит проверку после смерти автомобилистки, которая упала с высоты
Во Владивостоке за рулем «Ниссан Марч» погибла молодая девушка. Машина превысила скорость и спикировала вниз с моста. По словам очевидцев, девушка оказалась обезглавлена. Полиция по факту жуткого ДТП проводит проверку.
Смертельная авария произошла в районе дома номер 16 «а» на улице Героев-Тихоокеанцев. Погибшей девушке было всего 23 года, стаж вождения – 1,5 года. Автоледи уже привлекалась к административной ответственности - жертву штрафовали за нарушения правил дорожного движения.
- Инспекторы ДПС проводят проверку. Для выяснения обстоятельств произошедшего назначено проведение ряда исследований, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Отметим, что местные жители называют вышеупомянутый участок аварийным.
ИСТОЧНИК KP.RU