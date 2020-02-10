2020-02-10T05:42:20+03:00
Происшествия

Во Владивостоке полиция проводит проверку после смерти автомобилистки, которая упала с высоты

Девушка, по словам очевидцев, превысила скорость. Машина превратилась в груду металла
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Погибшей девушке было всего 23 года, стаж вождения – 1,5 года. Фото: AK_VDK, dps_vlПогибшей девушке было всего 23 года, стаж вождения – 1,5 года. Фото: AK_VDK, dps_vl
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Во Владивостоке за рулем «Ниссан Марч» погибла молодая девушка. Машина превысила скорость и спикировала вниз с моста. По словам очевидцев, девушка оказалась обезглавлена. Полиция по факту жуткого ДТП проводит проверку.

Смертельная авария произошла в районе дома номер 16 «а» на улице Героев-Тихоокеанцев. Погибшей девушке было всего 23 года, стаж вождения – 1,5 года. Автоледи уже привлекалась к административной ответственности - жертву штрафовали за нарушения правил дорожного движения.

- Инспекторы ДПС проводят проверку. Для выяснения обстоятельств произошедшего назначено проведение ряда исследований, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Отметим, что местные жители называют вышеупомянутый участок аварийным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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